Luiz Henrique comemorou o gol com a máscara do herói Pantera Negra, em vitória do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Luiz Henrique comemorou o gol com a máscara do herói Pantera Negra, em vitória do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 28/04/2024 13:29 | Atualizado 28/04/2024 13:43

fazer o primeiro gol sobre o Flamengo nos profissionais, após passar em branco nos 10 jogos anteriores. E o lance que foi importantíssimo, ao abrir o placar

Luiz Henrique não escondeu a alegria de, após passar em branco nos 10 jogos anteriores. E o lance que foi importantíssimo, ao abrir o placar na vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o adversário, foi ensaiado nos treinos, mas deu certo pela primeira vez, como o atacante admitiu.

"Essa jogada a gente tinha ensaiado. No treino não saiu, mas no jogo deu tudo certo. Foi uma boa bola dos caras e uma boa finalização minha" afirmou na saída do campo, em entrevista ao Premiere.



Luiz Henrique ainda revelou que sentiu no sábado (27) que encerraria o jejum de gols contra o rival.



"Estou muito contente, ontem eu estava falando com meus amigos, companheiros e empresários que ia fazer um gol hoje no Maracanã. Eu nunca tinha marcado contra o Flamengo, mas pude fazer meu primeiro gol", admitiu.



Em relação à comemoração com a máscara do herói Pantera Negra, o atacante já tinha a ideia de fazer isso no primeiro gol que fez pelo Botafogo, no 3 a 1 sobre o Universitario, do Peru, na quarta-feira (24).

"Na Libertadores fiz o gol, mas não pude pegar a máscara por causa do cartão amarelo. Mas falei que de hoje não ia passar, eu ia pegar a máscara e comemorar. Agora está eternizado como o Pantera Negra", completou.