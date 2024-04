Luiz Henrique marcou na vitória do Botafogo sobre o Flamengo pelo Brasileirão - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 28/04/2024 14:44

Rio - Luiz Henrique foi o principal personagem do clássico entre Botafogo e Flamengo. O atacante, de 22 anos, marcou o primeiro gol da vitória do Alvinegro por 2 a 0 , neste domingo (28), no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, e inovou na comemoração. Porém, sua ação deveria ter sido advertida com um cartão amarelo, mas o árbitro Raphael Claus esqueceu de aplicar a regra.

O item 12 do livro de regras da IFAB (International Football Association Board) prevê que o jogador leve cartão amarelo ao "cobrir a cabeça ou o rosto com uma máscara ou item similar". Após marcar o primeiro gol do Botafogo contra o Flamengo, o atacante Luiz Henrique colocou a máscara do personagem "Pantera Negra", mas não foi advertido pelo árbitro Raphael Claus.

No decorrer do jogo, Luiz Henrique recebeu um cartão amarelo por cometer uma falta no meia De La Cruz, do Flamengo. A situação gerou reclamação do lado rubro-negro. Após a partida, o atacante revelou que "guardou" a comemoração com a máscara, já que quando marcou na vitória do Botafogo sobre o Universitário, na Libertadores, já havia recebido um cartão.



"Na Libertadores, quando eu fiz um gol, eu não pude pegar a máscara por causa do cartão amarelo. Mas eu falei pra eles que no jogo de hoje não ia passar, que eu queria pegar essa máscara, queria fazer o gol, e graças a Deus agora tá eternizado", disse o jogador.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (2), às 19h (de Brasília), contra o Vitória, no Nilton Santos, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Regra 12 - Faltas e condutas incorretas

"Os jogadores podem comemorar ao marcarem um gol, mas a comemoração não deve ser excessiva; as comemorações coreografadas não são incentivadas e não devem ocasionar uma perda excessiva de tempo. Sair do campo de jogo para comemorar um gol não é uma infração passível de advertência com CA, mas os jogadores devem retornar o quanto antes. Ainda que o gol seja anulado, um jogador deverá ser advertido com CA por:

— subir no alambrado e/ou se aproximar dos espectadores de uma forma que cause riscos à integridade física e/ou à segurança;

— agir de forma provocativa, debochada ou inflamatória;

— cobrir a cabeça ou o rosto com uma máscara ou item similar;

— tirar a camiseta ou usá-la para cobrir a cabeça."