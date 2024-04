Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e John Textor, dono da SAF do Botafogo, trocam ataques pela imprensa - Divulgação

Publicado 28/04/2024 08:40

Rio - A rixa entre John Textor, dono da SAF do Botafogo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ganhou mais um capítulo. Em entrevista à BotafogoTV no último sábado (27), o empresário rebateu as críticas da mandatária palmeirense, onde foi chamado de "idiota" por ela "Ela diz que sou louco que não produzi provas. Isso é mentira. Ela está mentindo. É desinformação. Sempre que ela entra no ar e diz "ele faz essas alegações sem provas", ela mente intencionalmente. Ela sabe exatamente o que fiz no STJD. Ela coloca uma tremenda pressão sobre eles. Não sei dizer porque ela é tão contrária a isso. Há outros clubes que podem estar envolvidos em manipulação de resultados, e os presidentes responderam de uma maneira completamente diferente", disse Textor, que continuou:

"Eles disseram "se algum dos meus jogadores fez algo errado, se aconteceu algo com o adversário onde eles fizeram algo errado, eu quero saber. E, John, eu estou com você". Eu estou recebendo esse apoio silencioso de outros presidentes de clube que estão em situação semelhante à dela. Eu acho que minha mensagem para ela seria: "Se você não é culpada, pare de agir como culpada. Porque você certamente não está agindo como alguém que quer chegar à verdade".Na entrevista, o estadunidense aproveitou para anunciar que o clássico com o Flamengo, que acontece às 11h deste domingo (28), no Maracanã, terá monitoramento em tempo real da arbitragem. O Glorioso contratou os serviços da Good Game! e receberá uma visão computadorizada das decisões da arbitragem para cada apito do jogo."A visão computacional vê tudo, cada milissegundo. Então nesse jogo, neste fim de semana, vamos instalar pela primeira vez e podemos fazer isso diretamente da transmissão de televisão. É melhor se construirmos sistemas de câmeras para as arenas, mas não é no nosso estádio esse jogo. Esta será a primeira vez com avaliação da arbitragem em tempo real, alertas e monitoramento. É a primeira vez que faremos monitoramento de manipulação durante o jogo. É um nível de transparência que é complementar ao que você recebe da televisão", revelou o dono da SAF do Botafogo.Além disso, ele criticou a escalação de Raphael Claus como árbitro da partida. Na última terça (23), o Botafogo havia enviado um ofício à CBF pedindo para que o juiz fosse retirado do clássico com o Flamengo "No meio da sessão do Senado, onde eu, como presidente de clube, estou pedindo a investigação de um jogo manipulado e todos os participantes desse jogo, incluindo o árbitro, e a CBF anuncia descaradamente que Raphael Claus será o árbitro próximo jogo entre Botafogo e Flamengo. Quando ele não poderia ser imparcial. Em nenhum lugar do mundo uma federação tomaria essa decisão. Então, se você não acha que essa corrupção pode acontecer, de novo, pergunte a si mesmo: "É assim que uma federação deveria agir?" A aparência de impropriedade, a chance de que o Sr. Claus seja afetado pelo momento. Ele está, como estamos, sujeitos a uma investigação, e ele que tem que ser entrar e ser imparcial. Não é justo com o Botafogo, não é justo com o Flamengo", finalizou.