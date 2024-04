Júnior Santos sofreu muito com o calor no clássico entre Botafogo e Flamengo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/04/2024 18:37

já fez tratamento no vestiário do Maracanã. Jogar às 11h debaixo do forte calor do Rio neste domingo (28) cobrou um alto preço dos jogadores do Botafogo que tiveram muita entrega física em campo. Foram três que pediram substituição na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, pelo Brasileirão , entre eles Júnior Santos, que sentiu dores musculares e

Último jogador a sair, o atacante não acredita que será desfalque do Botafogo na estreia na Copa do Brasil de 2024, quinta-feira (2), contra o Vitória, no Nilton Santos, às 19h.



"Senti umas dores e estava fazendo tratamento para estar bem na quinta-feira. A gente fez um grande jogo. Dificuldade muito grande por causa do horário, o sol estava muito quente", afirmou.