Artur Jorge vê necessidade de ajustes no time do Botafogo, mesmo com vitórias - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/04/2024 15:29

Botafogo alcançou a quarta vitória seguida sob o comando de Artur Jorge. Apesar da clara evolução do time a cada partida, o treinador português prega pés no chão e não quer euforia exagerada. Inclusive, vê necessidade de melhora em muitos aspectos do time.

Apesar da clara evolução do time a cada partida, o treinador português prega pés no chão e não quer euforia exagerada. Inclusive, vê necessidade de melhora em muitos aspectos do time.

"Não é por termos feito essa sequência de vitórias que está tudo bem. Temos muito a fazer. Tem um ponto fundamental que é a vontade dos jogadores. Quando há isso, a ideia de jogo é muito mais fácil de ser consolidada", avaliou Artur Jorge, complementando:



"Estruturalmente, temos que adaptar o jogo porque os adversários não são iguais. Mas aquilo que é a proposta do jogo é que tem identidade nossa. Acho que nesta altura conseguimos ter uma ideia daquilo que pretendo para o time. Não totalmente, mas está bem perto disso. Falta agora acrescentar mais intensidade, mais valor ao que fazemos".



Com três vitórias em quatro rodadas de Brasileirão, o Botafogo volta a ter um bom início de campeonato, assim como em 2023, quando teve o título nas mãos e viu escapar para o Palmeiras. Diante disso, o treinador português mostra preocupação com o lado mental de sua equipe e, por isso, não vê necessidade de falar que o Glorioso é favorito à conquista.



"Nós criamos muita expectativa sobre os jogadores. Hoje temos um vírus, que são as redes sociais. Isso me preocupa também. Temos que trabalhar a capacidade de comunicar com os atletas buscando essa mesma evolução. Ganhamos um jogo só. Somos candidatos a ganhar jogos. Não quero falar do que acontecerá lá na frente e não podemos viver o passado", avaliou.



"Temos tradicionalmente oito candidatos ao título. Só vai ganhar um, sete vão ficar pelo caminho. Nesse momento, é importante ter os pés na terra. Não podemos alternar entre a euforia e a depressão porque não faz bem para a saúde mental".



Veja outras declarações de Artur Jorge



Vencer o Flamengo

"A vitória para mim é importante seja contra quem for. Para mim, não tem mais do que isso. Entendo que para a torcida pode ser maior por causa da rivalidade, mas vencemos apenas mais um jogo. Temos muito a fazer em relação à evolução da equipe. Mas também daquilo que é o campeonato em que teremos outros jogos tão difíceis quanto esse".



Jogos às 11h

"Com 23 anos, se você corresse aqui por 90 minutos ficaria tão cansado quanto Damián. Não é uma questão de idade, é uma questão daquilo que é jogarmos às 11h nessas condições. Por isso, digo que para o espetáculo seria melhor jogar em outro horário".



Estreia no Maracanã

"Gostei muito de estar aqui, é um estádio histórico. Mas é apenas mais um jogo".



Avaliação do clássico

"É trabalho, é empenho dos atletas. Nós tivemos um primeiro tempo que foi mais equilibrado, mas não demos chances ao adversário. Eles tiveram mais a bola, mas sem grande trabalho para nosso goleiro. Buscamos equilíbrio de empenho e desempenho. Se tivermos de resultado, melhor ainda. É o que nos leva ao sucesso".



Jogo na Copa do Brasil

"A Copa é uma competição que levamos muito a sério. O sorteio nos colocou contra um adversário muito bom também, mas vamos nos preparar para fazer o melhor possível".