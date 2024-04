Artur Jorge - Vitor Silva / Botafogo

29/04/2024

Rio - O Botafogo vive um bom momento na temporada, tendo vencido seus últimos quatro jogos. Porém, a boa fase não se deve somente ao sistema ofensivo que desabrochou, mas também a uma evolução da sua defesa. Nos últimos quatro jogos, a equipe de Artur Jorge tomou apenas dois gols, tendo sobrevivido de forma ilesa a um dos principais testes do ano, o clássico contra o Flamengo.

O maior rival é considerado uma das principais equipes do futebol brasileiro com um "poder de fogo" alto com jogadores como Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e De La Cruz. O Alvinegro levou a melhor no clássico e não sofreu gols.

Uma evolução do sistema defensivo era uma meta do Botafogo na temporada e também do treinador Artur Jorge. Em seu bom trabalho no Braga, o técnico acabou recebendo algumas críticas por conta do alto número de gols que sofreu na última temporada europeu. O Alvinegro também oscilou bastante defensivamente.

Nas últimas rodadas, o treinador fez uma alteração no sistema defensivo do Botafogo. O zagueiro Bastos ganhou a posição de titular, formando dupla com Lucas Halter. Alexander Barboza acabou ficando como opção no banco de reservas.