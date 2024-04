Bastos é o atleta do futebol brasileiro com mais ações defensivas e cortes desde que virou titular do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Bastos é o atleta do futebol brasileiro com mais ações defensivas e cortes desde que virou titular do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 29/04/2024 17:00 | Atualizado 29/04/2024 17:00

Rio - Sob desconfiança da torcida, Bastos foi contratado pelo Botafogo na segunda janela de transferências do ano passado. No período, porém, não recebeu muitas oportunidades e foi reserva na reta final da temporada. Em 2024, o angolano de 32 anos ganhou minutagem durante a disputa do Campeonato Carioca e, agora, tem se destacado como titular no Alvinegro.

Desde a chegada do técnico Artur Jorge, Bastos foi escolhido para iniciar os duelos ao lado de Lucas Halter na zaga em cinco partidas. O defensor, que foi criticado pela torcida por causa de atuações ruins no início do ano, é um dos principais jogadores do Glorioso neste começo de Brasileirão.

No futebol brasileiro, é o atleta com mais ações defensivas e cortes desde que virou titular da equipe, de acordo com o 'SofaScore'. Além disso, nos últimos cinco jogos, foi driblado apenas uma vez e cometeu somente uma falta.

O angolano, que demorou a se adaptar ao Rio de Janeiro, recebeu muitos elogios da torcida após a vitória sobre o Flamengo, por 2 a 0, no último domingo . Na partida, teve a missão de parar um dos melhores centroavantes do Brasil: Pedro, que soma 14 gols em 18 jogos neste ano.

Agenda

O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, com nove pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Bahia, no Nilton Santos, domingo (5), às 21h30 (de Brasília). Antes, o Glorioso entra em campo pela Copa do Brasil, diante do Vitória, na quinta-feira (2), pelo jogo de ida da terceira fase da competição, às 19h (de Brasília), também no Niltão.