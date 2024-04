Breno tem contrato com o Botafogo até o fim deste ano - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 29/04/2024 18:45

Rio - O Botafogo acertou o empréstimo de Breno para o São Bernardo, clube que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O volante perdeu espaço no elenco alvinegro e, por isso, irá ao time paulista em busca de maior minutagem. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

Ele assinará contrato até o final deste ano, quando também encerra seu vínculo com o Botafogo. Breno já havia sido emprestado pelo Alvinegro em 2023, ao Ceará, onde entrou em campo nove vezes.

Nesta temporada, após retornar do Vozão, o volante atuou em quatro partidas do Campeonato Carioca. No Botafogo desde 2022, Breno vestiu a camisa do Botafogo em 17 oportunidades ao todo e não participou diretamente de nenhum gol da equipe.