Escudo do Botafogo na camisa da temporada 2023/24 - Foto: Divulgação/Botafogo

Escudo do Botafogo na camisa da temporada 2023/24Foto: Divulgação/Botafogo

Publicado 29/04/2024 21:10

Rio - O Botafogo deve lançar as camisas para a temporada 2024/25 no início do mês de maio. A tendência, inclusive, é de que aconteça já no próximo sábado, dia 4. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

A peça é listrada e terá gola V, com detalhes em preto e branco. Nas costas, a camisa também será listrada - não haverá, portanto, o quadrado preto para os números e nome dos jogadores.

O contrato entre Botafogo e Reebok é válido até 2025. A empresa é responsável pela confecção dos materiais esportivos do futebol profissional masculino e feminino, além de todas as categorias de base.