Bia Haddad é a principal tenista brasileira do mundo - Ryan Lim / AFP

Publicado 29/04/2024 14:55 | Atualizado 29/04/2024 14:56

Rio - Bia Haddad está nas quartas de final do WTA 1.000 de Madri. A tenista brasileira eliminou a grega Maria Sakkari, número 6 do mundo, com um duplo 6/4, nesta segunda-feira (29), e vai enfrentar a líder do ranking mundial, a polonesa Iga Swiatek, que venceu a espanhola Sara Sorribes Tormo.

O desempenho no WTA 1.000 de Madri é o melhor de Bia Haddad na temporada. A brasileira não teve dificuldades para vencer a grega e nos dois sets sacou para o set em 5/2. É a terceira vez que a tenista brasileira alcança às quartas de final do WTA 1.000, igualando os feitos Roma 2023 e Toronto 2022.

No histórico contra a número um do mundo, Bia Haddad soma uma vitória e duas derrotas em três confrontos. O duelo válido pelas quartas de final do WTA 1.000 de Madri será realizado nesta terça-feira (30), em horário a definir.