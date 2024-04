Alexandre Mattos trabalhou no Vasco por 100 dias e foi responsável por nove contratações - Divulgação/Vasco

Publicado 29/04/2024 12:31

Rio - O ex-diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos está de volta ao Cruzeiro. A notícia foi confirmada pelo novo dono majoritário da SAF da Raposa, o empresário Pedro Lourenço, fundador e proprietário da rede "Supermercados BH" que comprará as ações das mãos de Ronaldo

"Alexandre Mattos está animado e contamos 100% com ele, nosso homem do futebol. Pedro Junior vai ser assistente do Alexandre, vai dividir as funções", afirmou Pedro Lourenço, em entrevista à "Itatiaia".

Alexandre Mattos chega ao Cruzeiro duas semanas após assinar com o América-MG. Ele havia firmado um acordo com o Coelho até o final do ano, mas comunicará ao clube que está de saída para retornar à Raposa, onde participou dos títulos do Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014.

Este será o quarto clube de Alexandre Mattos em seis meses. Em dezembro, ele deixou o Athletico-PR para acertar com o Vasco. Entretanto, ele foi desligado do Vasco em março deste ano devido a uma "quebra de confiança" com a SAF do Cruz-Maltino.



Nos 100 dias em que esteve no comando do futebol do Cruz-Maltino, Mattos acumulou críticas à 777 Partners, dona de 70% da SAF, devido à burocracia para contratações, o que emperrava as negociações. O fim da relação veio após conversas vazadas do dirigente, nas quais explicava o processo lento e o quanto atrapalhava na busca por reforços.

Além do retorno de Alexandre Mattos, Pedro Lourenço também confirmou a compra das ações da SAF de Ronaldo. O empresário afirmou que terá uma reunião com o Fenômeno nesta segunda-feira (29) para acertar os trâmites finais e também mandou um recado à torcida do Cruzeiro.

"O que eu tenho que dizer para o nosso torcedor é que o dono do Cruzeiro, é o nosso torcedor. Eu não sou dono, vamos mudar essa chave com o torcedor. Torcedor vai ser ouvido, vou abrir as portas para imprensa, a imprensa precisa ser ouvida também. Não é um negócio, não estou comprando um negócio, é minha paixão", afirmou o empresário.

Conheça Pedro Lourenço

Pedro Lourenço é um velho conhecido do Cruzeiro. O empresário, que é cruzeirense, investe no clube desde a gestão dos irmãos Perrella, ajudando com empréstimos, contratações, aportes financeiros e patrocínios. Ele bancou reformas para modernização da Toca da Raposa II mesmo durante a SAF de Ronaldo.



No ano passado, Pedro Lourenço fez um aporte de R$ 100 milhões em debêntures. O negócio deu ao empresário a possibilidade de transformar no futuro o valor investido em 20% das ações. Agora, ele tem conversas avançadas para se tornar sócio majoritário e adquirir os percentuais de Ronaldo (90%).



Ronaldo comprou 90% das ações da SAF do Cruzeiro em dezembro de 2021 por R$ 400 milhões. Em uma festa no ano passado, o Fenômeno "antecipou" a venda para o empresário Pedro Lourenço. Em tom de brincadeira, o ex-jogador disse que não ia "ficar para sempre" e que iria vender para Pedrinho.