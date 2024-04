Vitor Roque - Divulgação / Barcelona

Publicado 29/04/2024 10:20

Rio - Em situação indefinida no Barcelona, o atacante Vitor Roque, de 19 anos, deseja ter oportunidades no clube espanhol, antes da definição de um possível empréstimo na próxima temporada. De acordo com informações do jornal "Mundo Deportivo", o brasileiro acredita que poderá ter mais minutos na reta final do Campeonato Espanhol.

A situação de Vitor Roque foi avaliada por Xavi Hernández na última semana. O espanhol afirmou que ainda não foi decidido se o atacante irá seguir no Barcelona ou ser emprestado para outro clube.

"Faltam seis jogos para acabar, e ainda não decidimos nada. Devemos entrar em consenso sobre muitas coisas quando a temporada terminar. Não é fácil vir de outra liga, com a idade que ele tem. Precisa de confiança e jogar. Já decidiremos. Ele pode jogar no Barcelona no futuro com certeza, porque tem qualidade", disse.

Contratado em janeiro pelo Barcelona, Vitor Roque tem dois gols em 11 jogos pelo time, com apenas duas vezes atuando de titular. Faltam apenas seis jogos para o fim do Campeonato Espanhol e o Real Madrid é virtual campeão da competição.