Israel Adesanya e Alex Poatan travaram grande rivalidade no mundo das lutas - (Foto: Reprodução YouTube UFC)

Publicado 29/04/2024 09:00

Israel Adesanya e Alex Poatan protagonizaram uma das maiores rivalidades da história dos esportes de combate. No entanto, fora do espaço de luta, o respeito prevalece. Depois de quatro confrontos entre eles, sendo dois no Kickboxing e outros dois no MMA, ambos já falaram publicamente sobre o respeito mútuo entre eles.



Adesanya, que foi derrotado por Poatan em três oportunidades e só derrotou o brasileiro no último encontro entre eles, em abril do ano passado, no UFC 287, classifica a intensa rivalidade com Alex como uma das grandes histórias da sua carreira. Em entrevista ao ex-campeão do UFC Demetrious Johnson no "MightyCast", o nigeriano exaltou os capítulos que escreveu com o paulista e fez questão de exaltá-lo.



"Eu gosto do Alex, respeito ele. Honestamente, ele é um lutador especial. Ele é um ser humano especial. O que ele fez neste jogo, lutando e na sua vida também, sempre o respeitarei. Sou grato por esses momentos porque, para mim, me ensinaram muito sobre mim mesmo e onde posso chegar. O mesmo aconteceu com a luta que tive contra Kevin Gastelum, me deixou saber que posso ir além", disse Adesanya, que seguiu:



"Naquela luta (contra Gastelum), eu estava pronto para morrer. Mas nessa (quarta luta contra Poatan), eu já sabia que seria tipo: 'Mas de jeito nenhum que esse cara...' Eu juro por Deus, cara, eu morreria. Na quarta vez é mais estiloso (risos), na quarta vez eu consegui (vencer Poatan), e eu sabia que seria como: 'Israel, existem níveis, você pode ir mais longe, pode ir mais longe", finalizou.