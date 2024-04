Matheus Nicolau foi nocauteado e sofreu sua segunda derrota consecutiva - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 28/04/2024 20:00 | Atualizado 29/04/2024 01:17

Realizado neste sábado (27), no UFC Apex, em Las Vegas (EUA), o UFC Vegas 91 não terminou bem para o Esquadrão Brasileiro que entrou em ação. Fazendo a luta principal do card, o peso-mosca Matheus Nicolau foi nocauteado por Alex Perez no segundo round e se distanciou de uma disputa de cinturão na categoria. No co-main event, válido pela divisão meio-pesado, Bogdan Guskov teve grande atuação e derrotou o americano Ryan Spann por nocaute técnico no segundo assalto.



Além de Matheus Nicolau, outros seis brasileiros estiveram em ação ao longo do UFC Vegas 91. No card principal, Karine Killer superou a compatriota Ariane da Silva na decisão dos jurados, enquanto Jhonata Diniz estreou com bela vitória por nocaute sobre Austen Lane. No card preliminar, Ketlen "Esquentadinha" venceu Marnic Mann, mas Rani Yahya e Caio Machado acabaram sendo derrotados por Victor Henry e Don'Tale Mayes, respectivamente.



Matheus Nicolau é nocauteado e sofre segunda derrota seguida



Responsáveis pela luta principal do UFC Vegas 91, Matheus Nicolau e Alex Perez iniciaram o combate de forma bem estudada. A primeira ação mais ofensiva veio por parte do americano, com uma combinação de golpes. Mais ágil na trocação, Perez terminou melhor o primeiro round. O combate seguiu aberto na luta em pé ao longo do segundo assalto. Com golpes muito rápidos, Alex partiu para cima do mineiro e, ao encurralar Matheus contra a grade, disparou uma nova sequência de golpes, e com um direto de direita certeiro, levou Nicolau à nocaute de forma espetacular.



Vitorioso por nocaute técnico no UFC Vegas 91, Alex Perez se recupera de três derrotas seguidas, volta a vencer no Ultimate e deve chegar ao Top 5 da divisão peso-mosca. Matheus Nicolau, por outro lado, amargou seu segundo revés consecutivo e terá que refazer sua caminhada na briga por uma futura disputa de cinturão.



Em duelo brasileiro, Karine Killer derrota Ariane da Silva



Em confronto entre brasileiras no UFC Vegas 91, Ariane da Silva e Karine "Killer" iniciaram a luta na trocação. Sem perder tempo, Karine aplicou boa queda e passou a trabalhar de forma bem ativa nas transições por cima no solo. Na sequência, Ariane conseguiu sair da posição adversa e inverteu as ações, terminando o primeiro round por cima da compatriota. No segundo assalto, Killer voltou a levar o duelo para o chãoe e, com muita pressão, conectou alguns golpes.



Ariane da Silva, por sua vez, respondeu com uma chave de calcanhar, o que forçou Karine a se levantar. Quando Ariane voltou a ficar em pé, Killer aplicou um forte chute e na sequência derrubou novamente a oponente. O terceiro round começou com Ariane conectando bons golpes. Vendo a adversária ser superior na trocação, Karine fez um grande esforço e, na reta final da parcial, conseguiu boa queda diante da compatriota.



No fim, após três rounds de um intenso e equilibrado confronto, quem levou a melhor na decisão unânime foi Karine Killer, que chega à quarta vitória consecutiva no Ultimate e segue invicta na organização. Ariane da Silva, por sua vez, vê sua sequência de três triunfos seguidos na franquia chegar ao fim.

Karine Killer superou a compatriota Ariane da Silva no card principal do UFC Vegas 91 (Foto: Divulgação/UFC)

Jhonata Diniz estreia no UFC em grande estilo e nocauteia americano



Fazendo sua estreia pelo Ultimate no card principal do UFC Vegas 91, Jhonata Diniz foi derrubado por Austen Lane ainda na parte inicial da luta. Por cima, o americano impôs uma forte pressão e conectou bons golpes no ground and pound, terminando o primeiro round com clara superioridade.



Ciente de que o americano queria explorar a luta agarrada, o brasileiro fez de tudo para evitar as quedas no segundo assalto e conectou uma sequência de golpes potentes. Um deles, um direto de direita, acertou em cheio o queixo do americano, que já caiu nocauteado, forçando a interrupção do árbitro central. Dessa forma, Jhonata estreia com uma grande vitória no UFC e segue invicto no MMA, agora com sete triunfos.



Rani Yahya é nocauteado e amarga segunda derrota seguida



Na última luta do card preliminar no UFC Vegas 91, Rani Yahya explorou bastante a movimentação visando pressionar Victor Henry desde os primeiros instantes da luta. Na sequência, o brasileiro buscou a luta agarrada e chegou a aplicar duas quedas sobre o americano, mas não conseguiu manter o adversário no solo. Os dois atletas foram para a trocação no segundo assalto e conectaram bons golpes, com uma leve vantagem para Henry, que foi mais preciso em suas ações e terminou a parcial disparando vários golpes no ground and pound.



Aproveitando-se de um claro desgaste de Rani Yahya, Victor Henry seguiu acertando os melhores golpes e chegou a levar o brasileiro a knockdown com um cruzado de direita. A partir disso, o americano partiu para cima e, após mais uma sequência de golpes, saiu vitorioso por nocaute técnico. Com o resultado, o lutador de Brasília sofre sua segunda derrota seguida no Ultimate.



Em combate equilibrado, Caio Machado é superado por americano



Em combate na divisão peso-pesado no card preliminar do UFC Vegas 91, Don'Tale Mayes e Caio Machado começaram a luta conectando golpes potentes na média distância. Com uma melhor movimentação, o americano se mostrou superior em suas ações e levou o brasileiro a knockdown na reta final do primeiro round. Os dois lutadores foram para a trocação franca logo no início do segundo assalto e Don'Tale continuou com uma ligeira vantagem por conta da sua melhor precisão nos golpes, conectando alguns socos limpos no paulista.



O combate continuou se desenvolvendo em pé na terceira parcial. Enquanto Don'Tale Mayes buscava os contragolpes, Caio Machado tentava se mostrar mais ofensivo em suas ações e dessa forma acertou bons golpes contra o adversário. Apesar da boa desenvoltura no último assalto, o brasileiro acabou sendo derrotado na decisão unânime dos jurados e, com isso, amargou seu segundo revés em duas lutas na organização.



Ketlen Esquentadinha vence seu primeiro duelo no Ultimate



Primeira brasileira a entrar em ação no UFC Vegas 91, Ketlen "Esquentadinha" iniciou o duelo contra Marnic Mann na trocação e conectou bons golpes, enquanto a americana claramente buscava a aproximação para explorar a luta agarrada. Superior no primeiro round, Ketlen começou o segundo assalto conectando um bom golpe de direita. Bem estratégica em suas ações, a manauara também conseguiu encaixar uma bela combinação de golpes, que entraram limpos no raio de ação da americana, que pouco desenvolvia em seu jogo.



Com uma clara vantagem a seu favor, Ketlen "Esquentadinha" iniciou o terceiro e último round com tudo, aplicando uma sequência espetacular de golpes sobre Marnic Mann. Em seguida, ao tentar uma queda, a brasileira acabou ficando por baixo, mas conseguiu controlar o ímpeto da adversária e, ao fim do combate, foi declarada vencedora na decisão unânime dos jurados. Com o resultado, Ketlen conquistou sua primeira vitória em duas lutas no Ultimate.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC Vegas 91

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 27 de abril de 2024



Card principal

Alex Perez derrotou Matheus Nicolau por nocaute técnico no 2R

Bogdan Guskov derrotou Ryan Spann por nocaute técnico no 2R

Karine Killer derrotou Ariane da Silva por decisão unânime dos jurados

Jhonata Diniz derrotou Austen Lane por nocaute técnico no 2R

David Onama derrotou Jonathan Pearce por decisão unânime dos jurados

Uros Medic derrotou Tim Means por nocaute técnico no 1R



Card preliminar

Victor Henry derrotou Rani Yahya por nocaute técnico no 2R

Austin Hubbard derrotou Michal Figlak por decisão unânime dos jurados

Don’Tale Mayes derrotou Caio Machado por decisão unânime dos jurados

Ketlen Souza derrotou Marnic Mann por decisão unânime dos jurados

Chris Padilla finalizou James Llontop com um mata-leão no 1R

Ivana Petrovic finalizou Liang Na com um katagatame no 2R

Maheshate derrotou Gabriel Benitez por decisão dividida dos jurados



