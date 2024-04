José Aldo revelou que esteve perto de enfrentar Floyd Mayweather no Boxe - (Foto: Reprodução)

José Aldo revelou que esteve perto de enfrentar Floyd Mayweather no Boxe (Foto: Reprodução)

Publicado 28/04/2024 12:00

Grande nome da história do MMA mundial, José Aldo pode estar perto de fazer sua última apresentação no esporte. O "Campeão do Povo" vai entrar em ação no co-main event do UFC 301, que será realizado no próximo dia 4 de maio, no Rio de Janeiro, em duelo contra Jonathan Martinez, válido pela divisão peso-galo.



Sem confirmar se a luta no UFC Rio será sua despedida do MMA, o "Rei do Rio", ao que tudo indica, pretende se manter ativo nos esportes de combate. Desde o seu afastamento do MMA, José Aldo realizou três confrontos no Boxe, onde acumulou duas vitórias e um empate. Além disso, o manauara revelou em entrevista ao podcast "Connect Cast" que estava perto de enfrentar Floyd Mayweather, um dos maiores nomes da história do pugilismo mundial, e disse que ainda não sabe o motivo pelo qual a luta não aconteceu, mas revelou que pode estar presente em breve em outro grande evento.



"Minha luta contra o Floyd ficou bem perto de acontecer. O Ali (Abdelaziz, empresário) estava me ajudando com isso. Tanto da minha quanto da parte dele já tinha aceitado a luta, mas não aconteceu não sei por qual motivo. Estava tudo acertado que iria acontecer na Arábia Saudita, mas agora terá um grande evento na Netflix, na metade do ano, e vamos ver o que acontece. Estou focado na próxima luta e não penso em outra coisa no momento além do UFC Rio", declarou José Aldo.



O "evento da Netflix" citado por Aldo se trata do card que será exibido pela plataforma de streaming, que terá a lenda Mike Tyson enfrentando Jake Paul na luta principal, em show que acontece no AT&T Stadium, no Texas (EUA), no dia 20 de julho. A edição teve também a revanche entre Katie Taylor e Amanda Serrano confirmada.