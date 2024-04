Thomas Tuchel - AFP

Publicado 29/04/2024 14:19

Rio - Bayern de Munique e Real Madrid iniciam a disputa por um lugar na decisão da Liga dos Campeões neste meio de semana. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, Thomas Tuchel, comandante do time alemão, enalteceu Carlo Ancelotti, treinador da equipe espanhola.

"Ele é uma lenda. Conhece muito sobre a Liga dos Campeões. É um cara humilde e respeitoso. Eu sei que vamos enfrentar um grande time que tem um treinador mais experiente do que eu", afirmou Tuchel.

"Temos que nos concentrar no nosso modelo de jogo para nos preparar bem. O Real Madrid tem uma grande equipe e está acostumado a enfrentar essas partidas decisivas", afirmou o técnico.E num time que tem nomes decisivos como os brasileiros Vini Júnior e Rodrygo, Tuchel destacou um atleta que, apesar da pouca idade, já se consolidou na equipe: Jude Bellingham, de 20 anos."Ele é fundamental no meio-campo. Um jogador inteligente e perigoso. Nós vamos ter que tentar encontrar soluções para neutralizar os pontos fortes do Real Madrid para tentar vencer o jogo", comentou Tuchel.