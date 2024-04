John Textor é dono de 90% da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/04/2024 14:37

apontou que houve irregularidade no segundo gol alvinegro na vitória por 2 a 0, no último domingo (28), no Maracanã. O relatório indicou falta de Diego Hernandez em Fabrício Bruno no início da jogada que resultou no gol de Savarino. A informação foi divulgada primeiramente pelo apresentador André Rizek, do SporTV. Rio - A "Good Game!", empresa contratada por John Textor para monitorar a arbitragem do clássico entre Flamengo e Botafogo em tempo real,, no último domingo (28), no Maracanã. O relatóriono início da jogada que resultou no gol de Savarino. A informação foi divulgada primeiramente pelo apresentador André Rizek, do SporTV.

"Contato da perna direita do jogador do Botafogo na perna esquerda do jogador do Flamengo na origem do desequilíbrio e sem contato com a bola. Falta válida não apitada. Gol irregular aceito", diz o relatório.

Dentro de campo, o VAR concordou com a decisão do árbitro Raphael Claus de deixar a jogada seguir. A equipe de arbitragem não viu impacto suficiente para impedir Fabrício Bruno de seguir na jogada.

"Para mim não foi nada. Cavou muito, Toski. Ele jogou a perna e se atira. Cavou muito", disse Claus.

"Estou de acordo. Sem impacto. Gol confirmado, não teve impacto. Contato normal de jogo, lateralizado. Ele sente o contato e se atira", concordou Rodolpho Toski Marques, árbitro de vídeo da partida.

A empresa "Good Game!" é a mesma que produziu, a pedido de Textor, um estudo sobre os erros de arbitragem nos jogos do Brasileirão do ano passado. Naquela época, o relatório afirmou que o Botafogo terminaria o campeonato com 21 pontos a mais do que o Palmeiras com os "resultados reais".