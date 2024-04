Pedro Martins, novo diretor executivo do Vasco - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Pedro Martins, novo diretor executivo do VascoGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 29/04/2024 12:50 | Atualizado 29/04/2024 12:58

Rio - Novo diretor de futebol do Vasco, Pedro Martins já está no Rio de Janeiro. O executivo desembarcou na cidade no domingo (28), um dia após a goleada sofrida diante do Criciúma por 4 a 0 , em São Januário, e já realizou a primeira reunião sobre planejamento.

A saída de Ramón Díaz logo após a derrota para o Criciúma fez com que Pedro Martins acelerasse o início do trabalho no Vasco. Ele já se reuniu com o gerente de futebol Clauber Rocha e o técnico interino Rafael Paiva para definir os planos da semana, segundo o "ge".

Pedro Martins estava no Cruzeiro. O executivo seguiu o caminho do diretor Paulo Autuori e de Paulo André, que era auxiliar da gestão de Ronaldo. O Fenômeno decidiu vender seus 90% dos direitos da SAF do clube mineiro para o empresário Pedro Lourenço.

A primeira grande missão de Pedro Martins no Vasco será buscar um treinador. Porém, a busca dependerá da reunião desta segunda-feira (29) com o técnico Ramón Díaz e o auxiliar Emiliano. A permanência ainda não está descartada , mesmo após o anúncio da saída.