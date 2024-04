Astrid Wett - Reprodução / Twitter

Publicado 29/04/2024 15:20

Rio - A musa do Chelsea, Astrid Wett, utilizou suas redes sociais para comentar o fim da passagem de Thiago Silva pelo clube inglês. O brasileiro oficializou que irá deixar os Blues ao fim da temporada. A modelo exaltou o período em que o defensor atuou em Londres.

"Estou bem triste, é um dia de tristeza para os torcedores do Chelsea. Não porque tivemos um resultado ruim nesse fim de semana, mas porque o Thiago Silva está encerrando seu ciclo. Ele foi o melhor zagueiro que vi no clube, desde o John Terry. Tivemos momentos muito incríveis com ele aqui, só posso desejar tudo de bom para ele e para sua esposa", afirmou a musa do clube londrino.

Thiago Silva chegou ao Chelsea em 2020 e rapidamente se tornou um ídolo dos torcedores. Seu principal momento foi em 2021, quando conquistou os título da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes pelos Blues.