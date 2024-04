Vítor Pereira vive grande momento como treinador do Al-Shabab, da Arábia Saudita - Divulgação / Al-Shabab

Publicado 29/04/2024 15:25

Arábia Saudita - Ex-treinador do Flamengo, o português Vítor Pereira, que atualmente comanda o Al-Shabab, da Arábia Saudita, superou o conterrâneo Jorge Jesus e venceu o prêmio de melhor treinador do mês de abril do campeonato nacional do país.

O time treinado por Vítor Pereira disputou quatro partidas neste período: venceu três; e empatou apenas uma. Nos jogos em questão, o Al-Shabab marcou nove gols e sofreu apenas um.

O prêmio entregue a Vítor Pereira interrompe uma sequência de Jorge Jesus, que levou o prêmio nos últimos seis meses. Antes dele, os também portugueses Nuno Espírito Santo e o ex-Botafogo Luís Castro foram condecorados com a premiação.

O Al-Shabab é o primeiro clube que Vítor Pereira treina desde sua saída do Flamengo. Ele comandou o Rubro-Negro em 16 jogos, conquistou nove vitórias, um empate e foi derrotado seis vezes.

Na curta passagem, o que mais pesou para sua demissão foi o fato de ter sido eliminado de todas as finais que disputou pelo clube até então: Recopa Sul-Americana; Supercopa do Brasil; e Campeonato Carioca. Além disso, perdeu a semifinal do Mundial de Clubes para o Al-Hilal e acabou com o terceiro lugar.