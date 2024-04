Jungle Fight 125 consagrou dois campeões - (Foto: Divulgação)

Publicado 29/04/2024 16:00 | Atualizado 29/04/2024 17:04

Cerca de 8 mil pessoas lotaram o ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, na capital paulista, neste sábado (27/04), para acompanhar o Jungle Fight 125. E a inflamação do público refletiu dentro do cage, que só registrou duelos quentes. Prova disso é que nenhuma das 12 lutas foi para a decisão dos jurados.



Na luta principal, o campeão linear dos pesos leves, Arcângelo Anjo, como já havia acontecido em lutas anteriores, começou levando uma enorme desvantagem contra o campeão interino, Marcelo Medeiros. Com uma sequência de socos com ênfase na mão esquerda, Medeiros aplicou flashdown, knockdown e atordoou Arcângelo, que só não foi nocauteado ali no primeiro round porque o gongo soou.



Vale mencionar que todos os três jurados marcaram 10 a 8 a favor de Marcelo Medeiros no primeiro round. Porém, mais uma vez, Arcângelo Anjo ressurgiu das cinzas e, logo no começo do segundo assalto, se embolou com Medeiros, pegou as costas, encaixou o mata-leão e garantiu o retorno do cinturão para o Amazonas. Com o triunfo, o campeão unificado dos leves chega a 11 vitórias em 15 lutas.



Campeão peso-mosca, Wagner Reis manteve o cinturão de forma mais enfática, sem sustos. Contra um habilidoso Luiz Paulo Barbosa, que já o havia vencido anteriormente, o mineiro surpreendeu com um chute giratório na linha de cintura. Nocaute aplicado e título de volta para Nova Era, em Minas Gerais. Agora o campeão peso-mosca anota oito vitórias em 11 lutas.



Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail exaltou o show dado pelos 24 lutadores que subiram à arena Jungle e aproveitou para anunciar a próxima edição, a de número 126, no dia 25 de maio, em Brasília.



"O Jungle Fight 125 foi um grande sucesso, com grandes lutas e casa cheia. Agradeço a todos que compareceram aqui e também ao prefeito Ricardo Nunes e ao vereador George Hato, homens públicos que entendem e investem no MMA e nos esportes como ferramenta de transformação social", disse Ismail.



"Agora vamos para a capital federal. Aproveito para convocar todos os guerreiros do Distrito Federal para que treinem porque o Brasileirão do MMA está voltando para a capital do país. Brasília sempre revelou grandes lutadores e, graças ao governador Ibaneis Rocha e ao secretário de Esportes Renato Junqueira, o MMA do Cerrado vai voltar a ter a visibilidade que merece", completou.