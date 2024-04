Organizadas fizeram cobranças no CT do Vasco - Reprodução/X

Publicado 29/04/2024 16:21

Rio - Nesta segunda-feira, 29, membros de organizadas do Vasco foram ao CT Moacyr Barbosa e fizeram cobranças aos jogadores e à diretoria. Uma das torcidas fez transmissão ao vivo da conversa entre as partes. No vídeo, é possível ver o CEO do Cruz-Maltino, Lucio Barbosa, e o novo diretor executivo, Pedro Martins, presentes.

"O planejamento não foi seguido à risca, infelizmente com o Alexandre (Mattos, antigo diretor de futebol) . Vamos fazer o planejamento ser seguido à risco agora com o Pedro. Vamos contratar quem tem que contratar, para brigar com nossos titulares", disse Lucio Barbosa, em trecho da conversa.

"A fortaleza está na união dessa galera aqui, e essa galera está unida", completou posteriormente.

O novo diretor executivo, Pedro Martins, que ainda não foi apresentado , também falou com os torcedores. O dirigente garantiu um comportamento diferente da equipe no próximo jogo, contra o Fortaleza, e valorizou os jogadores.

"Todo mundo sabe que o resultado que passou não representa ninguém aqui. Não representa a torcida, não representa o elenco. Como o Maicon já falou, vamos para Fortaleza já com um comportamento diferente. É todo mundo junto, não vamos conseguir sair dessa se não for unificado", disse Pedro Martins.

"A palavra de vocês é importante. A gente sente que vocês estão juntos, sempre estiveram. Vamos sair forte. Já é um grupo forte, muito melhor que o do ano passado. Joguei contra o Vasco no ano passado. Vamos procurar fortalecer cada vez mais, mas a essência está aqui dentro", completou.

"Sempre coloco a cara a bater. Se tiver que falar alguma coisa, pode falar para mim diretamente, assumo a responsabilidade. Não tenho medo de ninguém, não sou bicho, nem moleque para andar escondido de ninguém. Como falei no vestiário, para nós também é um momento muito ruim. Não podemos sair para qualquer lugar, sair com a família muitas vezes. A maioria aqui é pai de família. Então, está aqui para assumir a responsabilidade", disse o zagueiro Maicon.

"Vocês podem esperar de nós mais comprometimento. Momento é de falar menos e jogar mais. Vocês têm total razão. Também estamos decepcionados pela maneira como passamos pelo último jogo", concluiu.