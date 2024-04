Lewandowski comemora gol em Barcelona x Valencia - Lluis Gene/AFP

Publicado 29/04/2024 18:23

Espanha - O Barcelona levou um susto, mas superou e venceu o Valencia por 4 a 2 no no Estádio Olímpico Lluís Companys, nesta segunda-feira, 29, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Fermín López abriu o placar para o Barça, mas Hugo Duro e Pepelu colocaram os visitantes em vantagem. Na etapa complementar, o time catalão aproveitou a superioridade numérica, já que o goleiro Mamardashvili foi expulso na reta final do primeiro tempo, e virou a partida com três gols de Lewandowski.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 73 pontos e segue a segunda colocação. A distância para o Real Madrid, atual líder da competição, é de 11 pontos. A possibilidade de título é pequena, mas o triunfo desta noite garantiu o time de Xavi na próxima edição da Liga dos Campeões.

O Barcelona volta a campo no próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), para enfrentar o Girona fora de casa. O adversário soma 71 pontos e é o atual terceiro colocado do Campeonato Espanhol.