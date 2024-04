Xavi Hernández - AFP

Publicado 24/04/2024 21:20

Rio - O treinador Xavi Hernández, de 44 anos, decidiu permanecer no Barcelona na próxima temporada. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o espanhol foi convencido pelo presidente Joan Laporta a continua dirigindo o clube catalão após o meio do ano. Com isso, ele ficará pelo menos até junho de 2025.

Em janeiro, o treinador tornou pública a decisão de deixar o Barcelona no fim da temporada. Naquele momento, o clube vivia uma situação ruim na temporada. Posteriormente, a equipe de Xavi evoluiu e chegou a sonhar com a possibilidade de conquistar o título do Espanhol e da Liga dos Campeões.

Porém, a última semana foi bastante dura para os torcedores do Barcelona com direito a eliminação com goleada nas quartas de finais da Liga dos Campeões, em casa para o PSG, e derrota para o Real Madrid no Espanhol. Apesar disso, os dirigentes espanhóis continuaram trabalhando pela permanência de Xavi.

Nos últimos dias, o presidente Joan Laporta, o vice Rafa Yuste e o diretor de futebol Deco, que são os principais cartolas da instituição, declararam publicamente que querem que o treinador siga em seu trabalho, e isso foi fundamental na mudança de decisão do treinador. Ele comanda o clube espanhol desde 2021, tendo conquistado um Campeonato Espanhol e uma Supercopa do Espanha.