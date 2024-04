Primeiro acordo de Messi com o Barcelona foi assinado em guardanapo - Divulgação

Publicado 24/04/2024 18:36

Espanha - O primeiro contrato de Lionel Messi com o Barcelona, assinado em um guardanapo de um restaurante na Espanha, será leiloado por um valor exorbitante. De acordo com o site "Bonhams", o lance mínimo pelo documento será de R$ 1,9 milhão e o leilão acontecerá nos dias 8 e 17 de maio.

O acordo foi assinado no fim do ano de 2000. O texto foi redigido no guardanapo por Carles Rexach, então diretor-esportivo do Barcelona. Além do dirigente e de Messi, que na época tinha 13 anos, o empresário Horacio Gaggioli, que levou o argentino para fazer peneira no time catalão, também assinou o contrato.

“Não havia papel disponível, então este guardanapo de papel representa o primeiro contrato informal. É um lembrete único e tangível do início da incrível jornada de Messi no futebol”, disse Ian Ehling, diretor de livros e manuscritos da Bonhams New York, ao jornal "La Vanguardia", da Espanha.

O que dizia o contrato?

"Em Barcelona, em 14 de dezembro de 2000 e na presença dos senhores Minguella e Horacio, Carles Rexach, secretário técnico do FC Barcelona, compromete-se sob sua responsabilidade e pesar de algumas opiniões em contrário, a assinar com o jogador Lionel Messi, desde que mantenhamos aos valores acordados", diz o documento.

Messi no Barcelona

Em 2004, Messi subiu aos profissionais do Barcelona e fez história com a camisa do clube catalão. Ao todo, foram 778 partidas, 672 gols, 305 assistências e 35 títulos.