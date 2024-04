Yamal comemorando gol pelo Barcelona - Josep Lago / AFP

24/04/2024

França - Com a iminente saída de Mbappé para o Real Madrid, o PSG se movimenta no mercado de transferências na busca de um nome para substituir o atacante. O clube francês definiu o ponta Lamine Yamal, jovem astro do Barcelona e da seleção da Espanha, como a reposição ideal. As informações são do jornal "Le Parisien".

O PSG, inclusive, conta com um plano para tentar a contratação do atacante de apenas 16 anos: a boa relação do clube com o empresário Jorge Mendes, que gerencia a carreira de Yamal. Os parisienses tentam convencer o português de trazer o espanhol para o clube, visando fazer dele o principal nome da equipe.

Em relação a valores, o PSG estaria disposto a desembolsar um enorme valor para tentar a contratação de Yamal. A negociação do clube francês com o Barcelona poderia girar na casa dos 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão).

Apesar da pouca idade, Yamal é um dos principais nomes do Barcelona. Ele soma seis gols e cinco assistências em 44 jogos pelo clube blaugrana nesta temporada, além de ter sido uma das referências da equipe nos confrontos das quartas de finais da Liga dos Campeões, contra o próprio PSG.

Yamal também é constantemente convocado pela seleção principal da Espanha. O jovem, inclusive, foi um dos principais nomes da "La Furia" no empate por 2 a 2 com o Brasil, na última Data Fifa.