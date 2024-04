Nadal estreia no Masters 1000 de Madri nesta quinta-feira (25), diante do americano Darwin Blanch - William West / AFP

Nadal estreia no Masters 1000 de Madri nesta quinta-feira (25), diante do americano Darwin BlanchWilliam West / AFP

Publicado 24/04/2024 15:40

Ex-número 1 do mundo, o tenista Rafael Nadal declarou que não garante participação em Roland Garros, no próximo mês. O espanhol entende que não está na sua melhor forma e, por isso, não sabe se terá condições de jogo. Ele irá estrear no Masters 1000 de Madri nesta quinta-feira, torneio que servirá como teste para avaliação física do atleta.

Nadal convive com lesões de quadril recorrentes desde janeiro do ano passado. Em Roland Garros, o espanhol é o maior vencedor da história, com 14 títulos.



"Não sei o que vai acontecer nas próximas três semanas. Vou lutar e fazer de tudo para tentar jogar em Paris (Roland Garros). Se eu puder, jogo; se não puder, não jogo. Não vou jogar em Paris como estou hoje. Essa é a realidade. Vou jogar lá se me sentir capaz de jogar bem", avaliou, em entrevista coletiva.

O tenista, porém, almeja disputar os Jogos Olímpicos de Paris neste ano: "O mundo não acaba com Roland Garros, embora tenha sido o torneio mais importante da minha carreira. Há ainda as Olimpíadas pela frente, diferentes formatos em que posso jogar".

Adversário da estreia de Nadal no Masters 1000 de Madri, o americano Darwin Blanch tem apenas 16 anos. O espanhol comentou a diferença de idade e revelou suas expectativas para o confronto.

"É uma diferença muito grande. Espero um jogador jovem com muito potencial. Espero ir lá e fazer o que tenho que fazer. Veremos como estou, é uma incógnita. Espero ser competitivo o suficiente para poder lutar amanhã", disse.