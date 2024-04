Diego Rivas é o preparador de goleiros do CD Arenteiro, da Espanha - Divulgação / CD Arenteiro

Diego Rivas é o preparador de goleiros do CD Arenteiro, da EspanhaDivulgação / CD Arenteiro

Publicado 24/04/2024 14:15

Espanha - O CD Arenteiro, clube da terceira divisão da Espanha, precisará recorrer ao seu preparador de goleiros para reforçar o time em um confronto no próximo fim de semana. Diego Rivas, ex-arqueiro, terá que voltar à profissão para ajudar a equipe no confronto contra o Deportivo La Coruña, no próximo domingo (28).

O ex-jogador de 36 anos terá que agarrar no jogo contra o La Coruña por conta da indisponibilidade de todos os goleiros do Arenteiro. O goleiro titular, Diego García, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e não voltará a atuar nesta temporada. Já Manu Figueroa, o terceiro arqueiro, também não poderá atuar por conta de lesão.

A única opção restante seria a de Pablo Brea, único goleiro sem problemas físicos. Entretanto, já que ele pertence ao La Coruña e está emprestado ao Arenteiro, ele não poderá atuar, a não ser o que o modesto clube da Galícia pague uma multa aos "Herculinos". A equipe não tem condições de desembolsar esse valor, logo, Brea não poderá jogar.

Diego Rivas se aposentou do futebol na última temporada, e se tornou uma opção viável para a diretoria não ter que pagar a multa ao La Coruña. Ele comentou sobre a situação à rádio "Cadena SER", e se colocou à disposição para voltar aos gramados mais uma vez.

"É uma situação limite, na qual o clube me pediu para dar um passo adiante. Tentamos encontrar alternativas no mercado, mas as condições não são simples", iniciou Rivas.

"Antes de expor algum jogador de linha a enfrentar essa situação, prefiro eu dar esse passo. Não é uma situação tão radical. Até o ano passado estava competindo no Racing de Ferrol", complementou.