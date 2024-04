Vidal recebe o amarelo no 0 a 0 entre Colo-Colo e Allianza Lima, pela terceira rodada da Libertadores - Rodrigo Arangua / AFP

Publicado 24/04/2024 12:40 | Atualizado 24/04/2024 12:40

recebeu o terceiro cartão amarelo

O Colo-Colo, do Chile, perdeu Arturo Vidal para o confronto contra o Fluminense. O volante ex-Flamengo, um dos destaques do time, no empate em 0 a 0 com o Allianza Lima , na terça-feira (23), e está suspenso para o confronto de 9 de maio, pela quarta rodada do grupo A da Libertadores.

rotagonizou alguns lances duros em divididas e trocou provocações com Marcelo. O lateral, inclusive, fez Na vitória do Tricolor por 2 a 1, no Maracanã, Vidal comandou o meio de campo da equipe, que deu trabalho. Além disso, ele p. O lateral, inclusive, fez uma postagem, após a partida, ironizando declaração do chileno

Mas antes de enfrentar o Colo-Colo, o Fluminense joga na quinta-feira (25) contra o Cerro Porteño, no Paraguai, às 19h (de Brasília). Líder do grupo A com quatro pontos em dois jogos, o time de Fernando Diniz pode abrir vantagem sobre os rivais em caso de vitória.



Já o Colo-Colo, com o tropeço, ficou com os mesmos quatro pontos, mas com um gol a menos de saldo. O Cerro Porteño é o terceiro colocado, com três, seguido do Alianza Lima, na lanterna, com dois.