Colo-Colo e Alianza Lima empataram em 0 a 0 pela terceira rodada da Libertadores - Rodrigo Arangua / AFP

Publicado 24/04/2024 10:59

Rio - O empate sem gols entre Colo-Colo e Alianza Lima, em Santiago, no Chile, nesta terça-feira (23), pode ajudar o Fluminense. O Tricolor se manteve na liderança do Grupo A antes do duelo com o Cerro Porteño, nesta quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai, e pode disparar no topo em caso de vitória contra o time paraguaio.

O atual campeão da Libertadores joga por um empate para seguir na liderança da chave ou pode abrir três pontos de vantagem para o vice-líder Colo-Colo em caso de vitória sobre o Cerro Porteño. O pior cenário seria voltar com uma derrota do Paraguai, que pode derrubar a equipe para o terceiro lugar dependendo do saldo de gols.

Jogando em casa, o Colo-Colo pressionou o Alianza Lima, mas não conseguiu furar o ferrolho peruano. O time chileno parou no goleiro Ángelo Campos, que fez quatro grandes defesas, e na trave nas finalizações de Paiva e Bolados.

O empate manteve o grupo embolado antes do confronto entre Cerro Porteño e Fluminense. O Tricolor é o líder da chave com 4 pontos e tem a mesma pontuação do Colo-Colo, mas com um gol a mais de saldo. O Cerro Porteño é o terceiro colocado, com 3 pontos, seguido do Alianza Lima, na lanterna, com apenas 2.