Calegari durante treino do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 24/04/2024 08:00 | Atualizado 24/04/2024 08:03

Rio - Após um ano e dois meses, o lateral-direito Calegari pode voltar a jogar pelo Fluminense. O jogador, de 22 anos, foi relacionado para o jogo contra o Cerro Porteño, nesta quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), em Assunção, no Paraguai, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores.

O último jogo oficial de Calegari pelo Fluminense foi no dia 2 de fevereiro do ano passado. O jogador entrou em campo na derrota diante do Volta Redonda por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca. Logo depois, o lateral foi emprestado para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos — e jogou com Douglas Costa.

Pouco antes do empréstimo para o time americano, Calegari protagonizou um lance polêmico na derrota no clássico diante do Botafogo por 1 a 0, também pelo Carioca. O lateral perdeu uma penalidade quando o jogo estava empatado em 0 a 0. Minutos depois, o Alvinegro fez o gol que definira a partida.

Calegari rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo durante sua passagem pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O jogador realizou o tratamento e retornou ao Fluminense neste ano. Ele participou da pré-temporada, mas ainda tinha o futuro indefinido. Agora, foi relacionado pela primeira vez.

Revelado no Fluminense, Calegari estreou no profissional em 2020, com 18 anos. O lateral-direito fez parte da "Geração de Ouro" de Xerém e atuou ao lado de nomes como André e Martinelli. Ele soma 86 partidas e um gol, e integrou o elenco campeão do Campeonato Carioca em 2022 e 2023.