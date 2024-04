Renato Augusto em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Paraguai - Na chegada a Assunção, capital do Paraguai, Renato Augusto falou sobre o afastamento de John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur por indisciplina . O meio-campista lamentou o ocorrido e destacou que a situação é ruim para a imagem de todos dentro do clube.

"Fomos pegos um pouco de surpresa. Faz tempo que a gente não vê coisas assim. É ruim para a imagem de todos do clube, de todos os atletas. É uma situação delicada, mas não podemos deixar que isso interfira no campo. É focar no jogo de quinta-feira, não criar ainda mais problema. O momento agora é de focar no jogo", disse Renato Augusto, o canal "Jornada 1902".

O motivo para decisão do Fluminense deve-se a uma festa com mulheres que os quatro jovens fizeram no hotel onde o elenco tricolor estava concentrado antes do jogo contra o Vasco. Os mais experientes, que pediram que o grupo ficasse concentrado justamente para focar no clássico, ficaram incomodados com a atitude dos quatro.

O Tricolor enfrentará o Cerro Porteño na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla. A partida é válida pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores.