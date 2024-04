Thiago Silva - AFP

Thiago SilvaAFP

Publicado 24/04/2024 22:50 | Atualizado 24/04/2024 23:06

Rio - Sonho de consumo do Fluminense, Thiago Silva, de 39 anos, já teria recebido uma proposta contratual do clube carioca. De acordo com informações do jornalista italiano Nicolò Schira, o Tricolor propôs ao defensor uma proposta com vínculo até dezembro de 2025.

Thiago Silva não deverá permanecer no Chelsea após o fim do seu contrato com o clube em junho. Apesar do interesse do Fluminense, o zagueiro vem sendo assediado por outros clubes. De acordo com informações do jornal espanhol "As", equipes da Inglaterra e Itália já fizeram contato. Além disso, o futebol da Arábia Saudita ou dos Estados Unidos são possibilidades.

O Fluminense tem a contratação de Thiago Silva como prioridade para a defesa. O setor é considerado como carente no atual elenco, e o veterano é visto como solução para resolver o problema no elenco de Fernando Diniz.

O brasileiro defendeu o Tricolor de 2006 a 2008, sendo campeão da Copa do Brasil pelo clube. Em 2009, Thiago Silva iniciou sua trajetória na Europa, sendo vitorioso por Milan, PSG e Chelsea. O zagueiro disputou as últimas quatro Copas do Mundo pela seleção brasileira.