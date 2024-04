Germán Cano visitou o Museu da Conmebol, no Paraguai, junto a outros jogadores do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 24/04/2024 18:39

falar sobre o quarteto e lamentar o ocorrido.

O Fluminense divide as atenções entre o importante jogo contra o Cerro Porteño, fora de casa nesta quinta-feira (25) às 19h (de Brasília), e a notícia do afastamento de John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur . Após Renato Augusto, foi a vez de Germán Cano, no Paraguai,

"Obviamente, a gente também está surpreso, lamentavelmente. É um pouco difícil falar disso. A gente sempre tenta ajudar com a nossa experiência. Sabemos que não é bom para o Fluminense, para todos nós. Sempre tentamos ajudar os garotos. Vão aprender e vai ficar marcado no pensamento deles, que não têm que voltar a fazer isso", afirmou Cano ao site 'ge'. "Obviamente, a gente também está surpreso, lamentavelmente. É um pouco difícil falar disso. A gente sempre tenta ajudar com a nossa experiência. Sabemos que não é bom para o Fluminense, para todos nós. Sempre tentamos ajudar os garotos. Vão aprender e vai ficar marcado no pensamento deles, que não têm que voltar a fazer isso", afirmou Cano ao site 'ge'.

O quarteto do Fluminense foi afastado após a diretoria e o técnico Fernando Diniz descobrirem que eles fizeram uma festa com mulheres no quarto do hotel onde a delegação tricolor estava concentrada no Rio, na noite antes do clássico com o Vasco. Um funcionário do estabelecimento fez a denúncia porque hóspedes reclamaram do barulho.