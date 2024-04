Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 23/04/2024 19:20

Rio - Com o afastamento de quatro jogadores do elenco, entre eles John Kennedy e Kauã Elias, o Fluminense não terá nenhum centroavante como opção no banco para Germán Cano, na partida desta quinta-feira, contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela fase de grupos da Libertadores.

Dentre os 50 jogadores inscritos para este momento da competição, apenas o argentino tem atuado nesta posição. O Fluminense tem como opção para o atacante Douglas Costa, Jan Lucumí, Isaac, Marquinhos e David Terans. Além deles, Keno continua lesionado. Todos estes jogadores não atuam na função de centroavante.

No elenco, além de John Kennedy e Kauã Elias, o Fluminense tinha no começo do ano Lelê e João Neto. O primeiro sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho direito de deve perder toda a temporada. Já o jovem, de 20 anos, foi emprestado para disputar a temporada pelo CRB.

O Fluminense ainda tem inscritos na competição alguns jovens que ainda não fizeram sua estreia como profissionais: Agner e Matheus Reis, porém, ambos não atuam nesta função. Alexandre Jesus, de 22 anos, atuou na função nas categorias de base, porém, com Fernando Diniz foi deslocado para a lateral direita.