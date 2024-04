Fernando Diniz conversa com os jogadores do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Fernando Diniz conversa com os jogadores do FluminenseDivulgação / Fluminense

Publicado 23/04/2024 14:44

Rio - Nesta terça-feira, 23, a delegação do Fluminense embarcou para Assunção, capital do Paraguai, onde enfrenta o Cerro Poteño. As principais novidades são as presenças de Renato Augusto e Calegari, que estão recuperados dos respectivos problemas físicos.

Renato não entra em campo desde o empate em 1 a 1 com o Alianza Lima, no dia 3 de abril . Na ocasião, o meio-campista sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo.

Já Calegari se recuperou de um rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo. O jogador sofreu a lesão em setembro de 2023, quando estava emprestado ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Ele não disputa uma partida desde então.





Desfalques

Por outro lado, o técnico Fernando Diniz não contará com John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur. Os quatro foram afastados por indisciplina

Lelê (joelho direito), Thiago Santos (coxa esquerda), Marlon (joelho direito) e Gabriel Pires (joelho esquerdo) estão em tratamento no Departamento Médico do Fluminense. Keno (tornozelo esquerdo) já participa dos trabalhos com o grupo, mas ainda não foi relacionado.

Veja quem viajou

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes



Defensores: Antonio Carlos, Calegari, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Justen, Manoel, Marcelo e Samuel Xavier



Meias: André, Lima, Martinelli, PH Ganso, Renato Augusto e Terans



Atacantes: Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Jhon Arias, Lucumí, Marquinhos e Matheus Reis

Agenda

O Fluminense enfrentará o Cerro Porteño na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla. A partida é válida pela terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores.