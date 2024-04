Marquinhos tenta o passe: novamente improvisado na lateral direita, ele fez o gol do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Marquinhos tenta o passe: novamente improvisado na lateral direita, ele fez o gol do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 03/04/2024 23:22

Lima - O Fluminense não teve uma grande atuação contra o Alianza Lima (PER), mas evoluiu no segundo tempo e buscou um importante ponto na estreia na Libertadores 2024. Na noite desta quarta-feira, 3, o Tricolor ficou no 1 a 1 com a equipe peruana no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, pela primeira rodada do grupo A da competição continental. Serna abriu o placar para o adversário, mas Marquinhos deixou tudo igual no marcador.

Com o resultado, Fluminense e Alianza Lima somam um ponto na tabela. O Colo-Colo (CHI) venceu o Cerro Porteño (PAR) na rodada e assumiu a liderança do grupo.

O time do técnico Fernando Diniz volta a campo na próxima terça-feira, às 21h, para enfrentar o Colo-Colo (CHI) no Maracanã. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores 2024.

O JOGO

O Fluminense ficou devendo no primeiro tempo. Embora tenha tido mais posse de bola e um controle da partida durante parte da etapa inicial, o Tricolor passou a cometer alguns erros bobos e deixou o Alianza Lima começar a gostar da partida.

Num contra-ataque de almanaque, os peruanos abriram o placar. Waterman recebeu no meio e lançou Serna, que correu em liberdade pelo lado esquerdo. O camisa 26 do Alianza invadiu a área, limpou a marcação e bateu no contrapé do goleiro Fábio.

De acordo com os dados do site "SofaScore", o Tricolor fechou o primeiro tempo com 76% de posse de bola e nenhuma finalização sequer. Além disso, pouco depois dos 25 minutos, perdeu Renato Augusto, que saiu de campo lesionado.



Na etapa complementar, o cenário do jogo mudou. Diniz fez mexidas e encheu o Fluminense de atacantes. Com a exceção de um vacilo defensivo logo no início, o time passou a ter controle da partida.

Com mais volume ofensivo, o Tricolor foi pressionando e buscou o empate aos 27 minutos. Douglas Costa foi para a cobrança de escanteio e levantou bola na área. A bola chegou até Marquinhos, que cabeceou sozinho para balançar as redes do time peruano.

O Alianza Lima não conseguiu reagir, e a equipe do técnico Fernando Diniz seguiu com mais intensidade até o fim da partida. Apesar disso, o gol não saiu. Assim, a partida terminou empatada.

FICHA TÉCNICA

Alianza Lima x Fluminense

Data e Hora: 3/4/2024, às 21h30

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)



Cartões amarelos: Huamán e Freytes (ALI) / Felipe Melo (FLU)

Cartões vermelhos: -

Gols: Serna (1-0) (35'/1ºT) / Marquinhos (1-1) (27'/2ºT)

ALIANZA LIMA (Técnico: Alejandro Restrepo)

Ángelo Campos; Jiovanny Ramos, Zambrano e Garcés; Huamán, Cabellos (Fuentes, 48'/2ºT), Jesús Castillo, Serna (Zanelatto, 29'/2ºT) e Freytes; Waterman (Barcos, 39'/2ºT) e Sebastián Rodríguez.

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos (Terans, Intervalo), Felipe Melo (Douglas Costa, 16'/2ºT) e Marcelo (Kauã Elias, 16'/2ºT); André, Martinelli e Renato Augusto (Lima, 28'/1ºT); Marquinhos, Jhon Arias e Lelê.