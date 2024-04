Diniz se tornou o segundo técnico com mais jogos no comando do Fluminense na Libertadores - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 03/04/2024 21:32

Rio - Único treinador campeão da Libertadores pelo Fluminense, Fernando Diniz escreveu mais um grande capítulo na história tricolor. O comandante se tornou o segundo técnico com mais jogos pelo clube na competição continental, nesta quarta-feira (3), diante do Alianza Lima, no Peru.

Fernando Diniz está em sua segunda Libertadores no comando do Fluminense. O treinador completou 14 jogos e igualou Renato Gaúcho, que só comandou o clube em uma edição. Em 2008, o Flu foi vice-campeão. Na época, o regulamento previa final em jogos de ida e volta e, por isso, Renato tem 14.

Desde 2019, a Libertadores adotou o formato de final única em campo neutro. Por isso, Fernando Diniz tinha 13 jogos, diferentemente de Renato Gaúcho. No ano passado, a decisão foi no Maracanã e o Fluminense foi campeão após vencer o Boca Juniors, da Argentina, por 2 a 1, na prorrogação.

Técnicos com mais jogos pelo Fluminense na Libertadores:

1º — Abel Braga — 24 jogos

2º — Fernando Diniz e Renato Gaúcho — 14 jogos

3º — Roger Machado — 10 jogos

4º — Nelsinho e Zagallo — 6 jogos

5º — Enderson Moreira — 5 jogos

Fernando Diniz ainda pode superar Abel Braga na atual edição da Libertadores. Para isso, é necessário chegar até a semifinal com o Fluminense.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira (9), às 21h (de Brasília), contra o Colo-Colo, do Chile, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos.