Marcelo estreou pelo Fluminense contra o Sporting Cristal, em Lima, no Peru - ERNESTO BENAVIDES / AFP

Publicado 03/04/2024 12:00

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Fluminense inicia a campanha rumo ao bi. O Tricolor enfrenta o Alianza Lima, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), em Lima, no Peru. O confronto terá um gosto especial para o lateral-esquerdo Marcelo, que retorna a cidade onde estreou pelo Time de Guerreiros, no ano passado.

Marcelo retornou ao Fluminense após 17 temporadas na Europa, sendo 16 pelo Real Madrid, da Espanha, e uma curta passagem de seis meses pelo Olympiacos, da Grécia. O lateral-esquerdo foi anunciado no dia 24 de fevereiro, enquanto a apresentação ocorreu no dia 10, no Maracanã.

A estreia de Marcelo pelo Fluminense ocorreu há quase um ano, no dia 5 de abril. O lateral-esquerdo foi titular na vitória por 3 a 1 sobre o Sporting Cristal, no Estádio Nacional, em Lima. O camisa 12 participou da jogada do segundo gol tricolor com passe genial de trivela para Arias, que em seguida serviu Cano.

O confronto contra o Alianza Lima será no Estádio Alejandro Villanueva, que fica a cerca de 1,5 km do Estádio Nacional, palco da estreia de Marcelo pelo Fluminense em 2023. O lateral busca repetir a história e conquistar uma nova vitória no Peru para ajudar o Time de Guerreiros rumo ao bi da Libertadores.