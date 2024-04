Hernán Barcos é o principal nome do Alianza Lima, do Peru - Divulgação / Alianza Lima

Publicado 03/04/2024 07:30

Rio - O Fluminense inicia sua trajetória rumo ao bicampeonato da Libertadores nesta quarta-feira (3), quando irá até o Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, enfrentar o Alianza Lima, pela primeira rodada da fase de grupos da competição. Neste duelo, o Tricolor Carioca reencontrará um "carrasco" da última década: o experiente atacante argentino Hernan Barcos.



O jogador de 39 anos, que teve passagens no Brasil por Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro, atua no Alianza Lima desde 2021. Apesar da idade avançada, ele é uma das principais referências técnicas da equipe, tendo feito 49 gols e 23 assistências nos 117 jogos que disputou pelo clube peruano.



Além da sua comemoração, que é inspirada em seu apelido, "El Pirata", Barcos também é conhecido pela torcida tricolor por ser um carrasco histórico. Em 13 duelos que fez contra o Fluminense, o argentino marcou cinco gols, sendo quatro deles em competições internacionais.



O primeiro foi em 2013, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores daquele ano, quando defendia o Grêmio. Barcos foi o nome da vitória do Tricolor Gaúcho por 3 a 0 sobre o Fluminense, tendo feito um gol e uma assistência.



Quatro anos depois, Barcos voltou a marcar contra o Fluminense, desta vez pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana de 2017. O argentino, que defendia a LDU, fez um dos gols da vitória sobre o Tricolor em Quito por 2 a 1. O clube carioca avançou por ter balançado as redes na casa do rival.



Já em 2019, Barcos reencontraria o Fluminense na Copa Sul-Americana daquele ano. Atuando pelo Atlético Nacional, da Colômbia, o argentino marcou nas duas partidas em que enfrentou o Tricolor pela segunda fase da competição, tanto na derrota por 4 a 1 pelo jogo de ida, quanto na vitória por 1 a 0.



Cinco anos depois de seu último confronto com o Fluminense, Barcos reencontrará o Tricolor, dessa vez com a camisa do Alianza Lima. A primeira partida entre as duas equipes acontecerá na próxima quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva. Já a segunda acontece na última rodada da fase de grupos da Libertadores, no dia 29 de maio, no mesmo horário, no Maracanã.

* Matéria do estagiário João Cupello sob a supervisão de Pedro Logato