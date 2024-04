Alianza Lima é o adversário do Fluminense na estreia da Libertadores 2024 - Divulgação/Alianza Lima

Publicado 03/04/2024 07:00

Rio - Quase um ano depois, o Fluminense volta a jogar em Lima, no Peru, pela Libertadores. Palco da estreia da campanha do título do ano passado, o atual campeão inicia o sonho do bi novamente na capital peruana, contra o Alianza Lima, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva.

O Alianza Lima é um dos clubes mais tradicionais do futebol peruano. Apesar do vice-campeonato nacional no ano passado — marcado pelo apagão das luzes do estádio em meio a comemoração do Universitário — os Aliancistas não começaram bem a temporada de 2024, e a irregularidade tem sido uma marca do time.



Atualmente, o Alianza Lima ocupa o sexto lugar na classificação do Apertura do Campeonato Peruano. São cinco vitórias e quatro derrotas em nove jogos, com 17 gols marcados e 10 sofridos. Em entrevista ao DIA, a jornalista Virginia Siaden, do Diário Depor, explicou a dificuldade da equipe.

"O Alianza Lima, embora tenha trabalhado muito para se enquadrar no esquema (3-5-2) que Alejandro Restrepo costuma utilizar, ainda encontra dificuldade em ser eficaz com esse sistema. Por outro lado, tem como pontos positivos a versatilidade dos jogadores", disse.

Para o jogo contra o Fluminense, o Alianza Lima deve ter o time considerado ideal à disposição do técnico Alejandro Restrepo. A única dúvida é no gol. O titular Angelo Campos foi suspenso pela Federação Peruana após as confusões na final contra o Universitário e ainda não atuou no ano, mas pode jogar a Libertadores.

Dupla artilheira

O ataque do Alianza Lima não é forte por acaso. Os veteranos Cecílio Waterman e Hernán Barcos — sendo este último um velho conhecido do futebol brasileiro — combinam 7 dos 17 gols da equipe na temporada. Somando as assistências, participaram de 9 dos 17 gols.

"Espera-se que a dupla de ataque com Hernán Barcos e Cecilio Waterman seja infalível, que tenha presença ofensiva e não perca em duelos individuais ou em jogadas de bola parada na área", ressaltou a jornalista Virginia Siaden.

O Fluminense embarcou para Lima, no Peru, na noite da última segunda-feira (1). O Tricolor finalizou a preparação nesta terça (2), no CT da Federação Peruana. O confronto contra o Alianza Lima será inédito em jogos oficiais. Na história, as equipes se enfrentaram em seis amistosos na década de 1950, com quatro vitórias dos tricolores e dois empates.