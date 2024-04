Marcelo - Divulgação / Fluminense

MarceloDivulgação / Fluminense

Publicado 02/04/2024 08:30 | Atualizado 02/04/2024 08:41

Rio - Principal astro do elenco do Fluminense, Marcelo, de 35 anos, convive neste retorno ao futebol brasileiro com alguns jogadores, que assim como ele foram revelados em Xerém, mas que ainda buscam a consagração no esporte. Um deles é John Kennedy, de 21 anos, autor do gol do título da Libertadores conquistada pelo Tricolor no ano passado. Ao analisar a qualidade do jovem, o lateral-esquerdo citou dois grandes nomes da história da seleção brasileira.

"Para mim ele é a mistura de Ronaldo com Romário. Não estou comparando, mas como ele conduz a bola, as características. É incrível. Se você acompanhar um treino dele (John Kennedy), vai dizer que é a mistura dois dois", afirmou em entrevista ao canal "Podpah".



Marcelo também fez uma reflexão sobre a sua carreira e relembrou alguns momentos importantes. Ele citou a decisão por pênaltis da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Atlético como uma situação chave de grande pressão na sua trajetória como atleta.



"Um dos momentos mais difíceis pra mim foi um pênalti que eu bati na final da Champions contra o Atlético de Madrid (ESP), em 2016. Foi uma parada muito louca. Eu estava escutando meu filho gritar meu nome dentro do campo. Ele estava do lado do banco de reservas, então dava pra escutar mais, sabe? Isso me motivou porque pensei: “Não posso perder aqui porque meu filho tá ali e eu não quero que ele chore”. Mas assim, fui o terceiro a bater. Do caminho do círculo central fiquei falando: “Não posso errar, não posso errar, não posso errar", contou.