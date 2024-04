Torcedores do Fluminense assistiram à final do Mundial de Clubes na sede de Laranjeiras - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 01/04/2024 13:10

O Fluminense repete o que fez no ano passado e disponibilizará um telão em Laranjeiras para os torcedores assistirem à estreia na Libertadores de 2024, contra o Allianza Lima, no Peru, quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília). Desta vez, o local escolhido é a quadra lateral da histórica sede, e não será no campo.



O show de pagode antes (começa às 20h) da partida e durante o intervalo será do Resenha do Vitinho. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 20 (sócios) e R$ 40 (não-sócios).



Confira mais informações sobre o telão em Laranjeiras



- As vendas para sócios e não-sócios acontecem em fluminense.futebolcard.com. O acesso será via QR Code dinâmico;



- No dia do jogo (3), haverá venda de ingressos a partir das 10h na portaria da Sede de Laranjeiras;



- As vendas ocorrerão até o início do jogo ou quando esgotarem os ingressos, que são limitados e sujeitos a disponibilidade;



- O acesso será pela entrada da Rua Álvaro Chaves, 41. Os portões serão abertos às 19h;



- Resenha do Vitinho subirá ao palco às 20h;



- O show acontecerá antes da partida e durante o intervalo. Torcedores sem ingresso só terão acesso liberado ao fim da segunda apresentação, caso tenha disponibilidade.



- Para acessar a sede de Laranjeiras com o QR Code dinâmico, o torcedor deverá baixar o APP da FutebolCard e fazer login. Sócios farão o login com o CPF (apenas os números, sem pontos e hífen) e a mesma senha do Portal do Sócio. O QR Code dinâmico ficará disponível 6 horas antes do evento.



Ele é baixado automaticamente no momento em que o torcedor entra no APP e ficará disponível na aba “Meus pedidos”. Uma vez baixado, o QR Code funcionará mesmo que não haja conexão com internet e o acesso ao estádio será somente com o APP.