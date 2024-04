Fluminense terá o quarto maior patrocínio máster do Brasil

Casa de apostas SuperBet vaia pagar R$ 156 milhões ao Fluminense por três anos de contrato - Reprodução

Casa de apostas SuperBet vaia pagar R$ 156 milhões ao Fluminense por três anos de contratoReprodução

Publicado 01/04/2024 11:52 | Atualizado 01/04/2024 16:11

Rio - O Fluminense conseguiu a esperada valorização financeira após conquistar o título da Libertadores em 2023 e garantir a vaga no Mundial de 2025. O Tricolor encerrou a parceria com a Betano e acertou com a Superbet por três anos, com o valor anual de R$ 52 milhões . Esse é o quarto maior patrocínio máster do futebol brasileiro.

A Superbet pagará ao Fluminense o mesmo valor do São Paulo. Ambos possuem o quarto maior patrocínio máster anual do futebol brasileiro. Corinthians (R$ 120 milhões), Flamengo (R$ 85 milhões) e Palmeiras (R$ 81 milhões) estão à frente. Entre os maiores patrocínios, apenas o Alviverde não tem acordo com casa de apostas.



Maiores patrocínios do futebol brasileiro (anual):

Corinthians - Vai de Bet - R$ 120 milhões

Flamengo - Pixbet - R$ 85 milhões

Palmeiras - Crefisa - R$ 81 milhões

São Paulo - Superbet - R$ 52 milhões

Fluminense - Superbet - R$ 52 milhões

O jogo contra o Alianza Lima, na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), em Lima, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, será o último da Betano na camisa tricolor. A parceria começou em junho de 2021 e houve uma renovação até 2025, mas o acordo ficou defasado após a valorização do Fluminense e a regulamentação das casas de apostas no Brasil. A estreia da Superbet será contra o Colo-Colo, do Chile, dia 9, no Maracanã, pela Libertadores.