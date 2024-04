Germán Cano desfalca o Fluminense na estreia da Libertadores 2024 - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 01/04/2024 16:34 | Atualizado 01/04/2024 16:35

Rio - Germán Cano está fora da estreia do Fluminense na Libertadores em 2024. Em recuperação de uma entorse no joelho direito, o Rei da América foi poupado pela comissão técnica tricolor da partida contra o Alianza Lima, na próxima quarta-feira (3), segundo o jornalista Victor Lessa.

O centroavante argentino foi peça-chave na campanha do inédito título em 2023. Cano marcou dois gols na estreia em Lima. Ao todo, marcou 13 gols, incluindo sete no mata-mata, sendo um na final contra o Boca Juniors, da Argentina, no Maracanã. Ele foi eleito o Rei da América.

Sem Cano à disposição, o técnico Fernando Diniz deve escalar Lelê entre os titulares contra o Alianza Lima. John Kennedy, reserva, está suspenso por causa da expulsão no segundo jogo da Recopa, contra a LDU, do Equador, no Maracanã, no dia 29 de fevereiro. Lelê é o artilheiro do Fluminense no ano, com seis gols.

Além de Cano e John Kennedy, o Fluminense tem outros quatro desfalques. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa também foi expulso na Recopa e, por isso, cumpre suspenso. Já o zagueiro Marlon, o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Keno seguem em recuperação e também foram vetados.

O Fluminense enfrenta o Alianza Lima, na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor é o cabeça de chave do Grupo A, que também conta com Colo-Colo, do Chile, e Cerro Porteño, do Paraguai.