Lelê pode ganhar vaga como titularMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 01/04/2024 07:30 | Atualizado 01/04/2024 07:49

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Fluminense estreia nesta quarta-feira pela competição. Contra o Alianza Lima, no Peru, o Tricolor terá alguns desfalques importantes. O Rei da América, Germán Cano, ainda é dúvida, após sofrer uma lesão no joelho direito. Caso, o argentino não tenha condições do jogo, o clube carioca terá um ataque inédito na estreia pela principal competição de clubes do continente.

O Fluminense já tem dois desfalques certos para a partida no ataque. John Kennedy, suspenso, e Keno, com uma lesão no tornozelo esquerdo, estão vetados. Além disso, o Tricolor tem problemas em outros setores. O camisa 10, Paulo Henrique Ganso, está fora, com uma lesão na panturrilha direita, assim com o zagueiro Marlon, que sente dores no joelho direito.



O único atacante confirmado é Jhon Arias, que retornou da seleção colombiana, e tem plenas condições de entrar em campo. O Fluminense deverá contar com Douglas Costa, que se recuperou de uma lesão na coxa direita, e deverá ser opção na vaga de Cano. Marquinhos, David Terans e Lucumi correm por fora.



O trio formado por Douglas Costa, Jhon Arias e Germán Cano já formou o ataque titular do Fluminense em 2024. No primeiro Fla-Flu do ano, válido pela primeira fase do Carioca, o Tricolor entrou em campo com os três jogadores. No Maracanã, o clube das Laranjeiras acabou sendo derrotado por 2 a 0 para o maior rival.



Caso Cano não tenha condições de jogo, o atacante Lelê, artilheiro do Fluminense no ano com seis gols, deverá ganhar a posição. O Tricolor deverá ser escalado com: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Renato Augusto; Jhon Arias, Douglas Costa e Germán Cano (Lelê).