Publicado 03/04/2024 06:30

Rio - Os reforços do Fluminense passarão por uma prova de fogo para finalmente emplacarem na temporada 2024. Isso porque o Tricolor enfrentará o Alianza Lima nesta quarta-feira, 3, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo A da Libertadores 2024.

No total, sete reforços viajaram com o grupo para Lima, no Peru. Foram eles: o goleiro Felipe Alves; o zagueiro Antonio Carlos; o meia Renato Augusto; e os atacantes David Terans, Douglas Costa, Lucumí e Marquinhos.

De todos os citados, o que conseguiu se destacar, mesmo sem tanto brilho, foi Renato Augusto. O meia ainda marcou ou deu assistência com a camisa tricolor, mas foi um dos protagonistas da conquista da Recopa. Ele entrou no segundo tempo e sofreu o pênalti que acabaria gerando o gol do título inédito.

Felipe Alves chegou para ser o substituto de Fábio, titular absoluto da meta tricolor e ídolo do time. Até aqui, o goleiro disputou apenas três partidas e levou seis gols.

Já Antonio Carlos ainda está devendo. O jogador ainda não conseguiu engatar uma sequência de boas atuações e é um dos reservas de Felipe Melo e Thiago Santos, que hoje formam a dupla de zaga titular.

Na frente, David Terans vem tendo pouco espaço. Douglas Costa, por sua vez, sofreu uma lesão no músculo anterior da coxa direita durante o clássico com o Botafogo, no dia 3 de março , e não entra em campo desde então. Já Marquinhos e Lucumí são jovens promessas e chegaram por empréstimo do Arsenal (ING) e do Boca Juniors de Cali (COL), respectivamente.

O único desfalque entre os jogadores contratados para a temporada é Gabriel Pires. O volante tem sofrido com problemas físicos e disputou apenas duas partidas com a camisa do Flu em 2024.