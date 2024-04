Marcelo foi importante para o Fluminense na campanha do título inédito da Libertadores em 2023 - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 02/04/2024 16:30

Lima - Ídolo do Fluminense e do futebol mundial, o lateral-esquerdo Marcelo recebeu o carinho dos fãs na chegada do elenco a Lima, no Peru, nesta terça-feira (2). Ele foi requisitado pelos torcedores locais, tirou fotos e distribuiu autógrafos.

POV: o ídolo @MarceloM12 chegou em Lima (e foi muito bem recebido)pic.twitter.com/hPAhmh3rXM — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 2, 2024

Marcelo retornou ao Fluminense em fevereiro do ano passado e foi importante para o clube na campanha do título inédito da Libertadores. Ele foi titular em oito jogos na competição, incluindo a final contra o Boca Juniors, no Maracanã.

O Fluminense estreia na Libertadores deste ano nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Alianza Lima, do Peru. O Tricolor inicia a trajetória em busca do bicampeonato seguido , feito conquistado somente por sete clubes na história.

Além do time peruano, a equipe comandada por Fernando Diniz, no Grupo A, terá pela frente o Colo Colo, do Chile, e o Cerro Porteño, do Paraguai.