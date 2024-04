Paulo Henrique Ganso - Marcelo Gonçalves/ Fluminense

Publicado 03/04/2024 11:40

Rio - Em busca dos títulos da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, o Fluminense reforçou o elenco para 2024. Porém, uma crítica que foi feita ao perfil das contratações tinha a ver com a idade avançada do elenco tricolor. No momento, o clube carioca está enfrentando uma série de lesões e cinco dos seis jogadores machucados têm mais de 30 anos.

Dos lesionados, dois vem enfrentando problemas durante praticamente todo esse início de ano. Um deles é o volante Gabriel Pires, de 30 anos, que vem enfrentando dificuldades físicas. Ele não viajou para Lima por conta de dores no joelho direito. Esta é a mesma lesão de Marlon Santos, único jogador com menos de 30 anos, que está machucado. O zagueiro, de 28 anos, vem sofrendo desde a reapresentação com uma lesão na região.



Pilares da equipe campeã da Libertadores, Paulo Henrique Ganso, Keno e Germán Cano estão no departamento médico. O camisa 10, de 34 anos, sofreu uma lesão na panturrilha direita. Keno, de 34 anos, teve uma entorse no tornozelo esquerdo. Já o artilheiro, de 36 anos, tem dores no joelho direito.



Outro veterano lesionado é Manoel. O zagueiro, de 34 anos, voltou a jogar recentemente, após ficar nove meses suspenso por doping. Na última segunda-feira, o defensor sofreu entorse no tornozelo esquerdo e acabou sendo uma novidade para o Fluminense no departamento médico.



Além destes jogadores, outros veteranos do Fluminense já se lesionaram na atual temporada: o lateral-direito Samuel Xavier, de 33 anos, ficou semanas sem atuar por conta de uma contusão panturrilha direita, o lateral-esquerdo Marcelo, de 35 anos, desfalcou a equipe por conta de uma dor no tendão durante o primeiro jogo da final da Recopa contra a LDU, e o atacante Douglas Costa, de 33 anos, teve uma lesão na coxa direita.