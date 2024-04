Fluminense é o atual campeão da Libertadores - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 03/04/2024 14:00

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Fluminense inicia nesta quarta-feira (3) a campanha rumo ao bi da competição. O primeiro capítulo da história será contra o Alianza Lima, às 21h30 (de Brasília), em Lima, no Peru. Se depender do retrospecto em estreias, a trajetória tem tudo para começar de forma positiva.

O Fluminense disputa a Libertadores pela 10ª vez na história, sendo esta a quarta participação seguida — o seu maior número de participações consecutivas. O Time de Guerreiros nunca foi derrotado em estreias. Ao todo, são cinco vitórias e quatro empates.

No ano passado, o Fluminense também estreou em Lima, no Peru, com vitória por 3 a 1 sobre o Sporting Cristal. Aliás, os últimos três campeões da Libertadores estrearam na capital peruana. Esta será a sexta vez que o Time de Guerreiros estreia fora de casa e, por enquanto, são quatro vitórias em cinco jogos.

Estreias do Fluminense em Libertadores:

1971: Palmeiras 0 x 2 Fluminense - 29/01 - Pacaembu

1985: Fluminense 3 x 3 Vasco - 23/07 - Maracanã

2008: LDU 0 x0 Fluminense - 20/02 - Casa Blanca

2011: Fluminense 2 x 2 Argentinos Juniors - 09/02 - Estádio Nilton Santos

2012: Fluminense 1 x 0 Arsenal de Sarandí - 07/02 - Estádio Nilton Santos

2013: Caracas 0 x 1 Fluminense - 13/02 - Estádio Olímpico de Caracas

2021: Fluminense 1 x 1 River Plate - 22/04 - Maracanã

2022: Millonarios 1 x 2 Fluminense - 22/02 - Estádio El Campín

2023: Sporting Cristal 1 x 3 Fluminense - 05/04 - Estádio Nacional

Em 1971, 1985, 2011 e 2013, o Fluminense disputou a Libertadores sendo o atual campeão brasileiro. Já em 2008, ano em que obteve a sua segunda melhor campanha com o vice-campeonato, disputou por conta do título da Copa do Brasil do ano anterior. Em 2024, é o atual campeão da competição continental.

O Fluminense embarcou para Lima, no Peru, na noite da última segunda-feira (1). O Tricolor finalizou a preparação nesta terça (2), no CT da Federação Peruana. O confronto contra o Alianza Lima será inédito em jogos oficiais. Na história, as equipes se enfrentaram em seis amistosos na década de 1950, com quatro vitórias dos tricolores e dois empates.